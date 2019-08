Suspendare DURA pentru Messi dupa declaratiile facute la Copa America! Nu va mai juca pentru Argentina pana in martie!

Leo Messi nu va mai juca prea curand pentru nationala Argentinei.

Capitanul nationalei Argentinei, Leo Messi, a primit o suspendare de 3 luni din partea CONMEBOL dupa declaratiile facute dupa eliminarea de la Copa America in semifinale in fata Braziliei! Messi a primit si o amenda de 50.000 de dolari.

Messi a atacat dur forul din America de Sud dupa ce a fost eliminat in timpul finalei mici cu Chile de la Copa America. Messi a spus la finalul turneului ca "Brazilia ia multe decizii pentru CONMEBOL in zilele astea. Coruptia si arbitrajul ii impiedica pe oameni sa se bucure de fotbal, il ruineaza" au fost cuvintele lui Messi care i-au atras suspendarea de 3 luni.

Messi nu va mai juca in acest an pentru Argentina, cea care are programate partide amicale cu Chile, Mexic si Germania. Messi va reveni pentru preliminariile Mondialului din 2022 ce vor incepe in martie anul viitor.