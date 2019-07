VIDEO SOCANT! Leo Messi, atacat de un barbat la un concert in Ibiza! Fortele de ordine au intervenit de urgenta

Un barbat a incercat sa-l atace pe Leo Messi la o petrecere din Ibiza, locul unde starul Barcelonei se afla alaturi de familie. Din fericire, Messi a scapat nevatamat, 5 ofiteri de securitate intervenind inainte ca Messi sa fie lovit!

Messi urmeaza sa revina saptamana aceasta la Barcelona pentru pregatirea noului sezon. Starul catalanilor a avut o vacanta mai lunga dupa prezenta la Copa America, acolo unde Argentina a fost invinsa in semifinale.

A guy in the Ibiza party tried to fight with Messi. Messi is unharmed and was safely escorted out of the area by the security guards.

pic.twitter.com/tqJPPS100s