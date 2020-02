Salah este mai VALOROS decat Messi! Cristiano Ronaldo este SURCLASAT de Mbappe, Kane si Griezmann! Ultimul TOP alcatuit de Transfermarkt

Transfermarkt a actualizat topurile celor mai valorosi jucatori din lume.

Celebrul site a realizat topuri ale celor mai valorosi jucatori, in functie de pozitiile pe care joaca. Astfel, Messi este depasit de Mohamed Salah in topul celor mai valoroase aripi drepte din lume, diferenta dintre ei fiind de 10 milioane de euro. Atacantul lui Liverpool valoreaza 150 de milioane de euro, in timp ce argentinianul este cotat la 140 de milioane. Podiumul este completat de Jadon Sancho, cu 120 de milioane de euro.

Cea mai mare surpriza vine la topul celor mai valorosi atacanti centrali, unde Cristiano Ronaldo se plaseaza abia pe locul 10. Primul loc este ocupat de Kylian Mbappe, cu o cota de 200 de milioane de euro, pe locul secund se afla Harry Kane cotat la 150 de milioane de euro, iar podiumul este completat de Antoine Griezmann, cu o cota de 120 de milioane de euro. Cota starului portughez al lui Juventus este de 75 de milioane de euro.