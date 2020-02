Darius Olaru a inscris un gol superb.

Fotbalistul transferat de la Gaz Metan Medias in aceasta iarna, Darius Olaru, a debutat in partida cu Voluntari ca titular si a inscris un gol superb. In minutul 8 al partidei, Iulian Cristea i-a pasat lui Olaru care a trimis un sut superb din afara careului, care s-a oprit in plasa portii lui Cojocaru.