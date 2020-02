Or fi mai buni, dar Messi si Ronaldo sunt gelosi pe el! :) Cea mai frumoasa handbalista din Romania este maritata cu un fotbalist din Liga 3

Norocosul fotbalist a fost aproape de FC Botosani in aceasta iarna.

Corina Biris (22 ani), considerata de multi cea mai frumoasa handbalista din Romania, a debutat la senioare in 2015, in Liga Nationala, in tricoul lui “U” Cluj. Dupa o scurta perioada petrecuta la Minaur Baia Mare, extrema stanga s-a intors la formatia clujeana, unde este colega de echipa cu Florina Chintoan, Alexandra Prodan, Diana Lazar, Alexandra Dindiligan, Viorica Tagean sau Macarena Gandulfo. Ea este fosta componenta a loturilor de junioare si de tineret ale Romaniei. In 2017, Corina a absolvit un curs profesional de beauty si, in timpul liber, ofera si servicii de machiaj prietenelor sau doamnelor interesate. Ea e mare fan Cristina Neagu si Real Madrid, este confundata cu cantareata Antonia, a fost curtata pentru a defila pentru designeri celebri, iar moda si calatoriile sunt principalele sau hobby. Postarile sale despre calatorii, fashion sau machiaj au atras atentia fanilor, ea avand peste 26.000 de urmaritori pe Instagram.

Anul trecut, frumoasa handbalista s-a maritat cu Florin Cordos, un fotbalist originar din Bistrita. Florin a inceput fotbalul la 12 ani, in Sangeorz-Bai, un orasel din judetul Bistrita-Nasaud, iar patru ani mai tarziu s-a numarat printre jucatorii transferati la „U” Cluj de la Scoala de Fotbal Ardealul Cluj, grup coordonat, la acea vreme, de profesorul Mihai Georgescu. In 2014, a ajuns la echipa de seniori a Universitatii si a mai fost legitimat la Ariesul Turda, ACS SR Brasov, Luceafarul Oradea si Foresta Suceava. In decembrie 2019, el a dat probe la FC Botosani, impreuna cu Cristian Paleoca, jucator cumparat intre timp de CFR Cluj, dar nu a fost oprit pentru ca tocmai se recupera dupa o accidentare. In ianuarie 2020, fundasul central si-a reziliat contractual cu Ariesul Turda, locul 7 in Seria 5 a Ligii a 3-a, si cel mai probabil va semna cu Minaur Baia Mare, care se bate la promovare in aceeasi serie. Tanarul de 25 de ani a fost international U21 si a absolvit Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj, cu licenta in ingineria mediului.