"Nu ar fi o problema pentru Messi!" Fostul jucator al lui Real Madrid il ATACA pe Petit, dupa ce a spus ca Messi nu s-ar descurca in Premier League

Lionel Messi este subiect de discutie in aceste zile.

Argentinianului i-au fost puse la indoiala capacitatile de a se adapta in Premier League, dupa cum a declarat fostul jucator al Barcelonei si al lui Arsenal, Emmanuel Petit.

"Messi nu e Cristiano, nu ar face fata in Premier League", a spus Emmanuel Petit intr-un interviu acordat recent.

Fostul jucator al lui Real Madrid si unul dintre castigtorii Balonului de Aur, inaintea hegemoniei Messi - Ronaldo, Kaka, a vorbit intr-un interviu pentru Sky Sports, despre plecarea lui Messi de la Barcelona si sansele acestuia de a juca in Premier League.

"Cred ca nu va fi o problema pentru Messi sa joace in Premier League, sau sa joace la un club de nivel inalt in 3 dintre cele mai bune ligi din lume. Insa, desigur, asta depinde de ce vrea el in cariera. Este greu sa il vezi jucand pentru alta echipa, dar poate simte ca este momentul sa faca o schimbare si sa aiba parte de o alta experienta si sa devina cel mai bun din lume pentru alta echipa", a declarat Kaka pentru Sky Sports.