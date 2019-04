PAOK - LAMIA 3-0! Bucurie amanata pentru Razvan Lucescu! Olympiacos o spulbera pe Panetolikos! Salonicul fierbe dupa 34 de ani de asteptare!

PAOK Salonic se poate incorona astazi regina a Greciei dupa 34 de ani de asteptare!

UPDATE: Paok o conduce pe Lamia cu 1-0 la pauza, insa Olympiacos nu are probleme in meciul cu Panetolikos. Rivalii lui Lucescu conduc cu 5-0 in deplasare si fanii din Salonic mai trebuie sa astepte inca o saptamana pentru a fi declarati campioni.

PAOK - LAMIA 3-0



-FINAL-

Min 83. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PAOK! Biseswar duce scorul la 3-0!

Min 78. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PAOK! Vieira dubleaza avantajul!

-PAUZA-

Min 34. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PAOK! Henrique deschide scorul pentru echipa lui Razvan Lucescu!

Echipele de start

PAOK Salonic, echipa lui Razvan Lucescu, poate castiga astazi titlul in Grecia. De doua meciuri depinte totul: PAOK trebuie sa o bata pe Lamia, iar Olympiakos sa se incurce la Panaitolikos.

Dupa 26 de etape, PAOK are 70 de puncte. Olympiakos este principala urmaritoare si are 60 de puncte dupa 25 de meciuri. Supercampioana Greciei va ajunge, insa, la 63 de puncte dupa ce, in varianta cea mai probabila, Federatia din Grecia ii va da 3-0 la masa verde in meciul cu Panathinaikos, intrerupt din cauza incidentelor.

Astfel, cu patru etape inainte de final, virtual PAOK se afla la 7 puncte in fata lui Olympiakos. Daca echipa lui Lucescu va castiga astazi, iar Oly se va incurca, diferenta va fi indeajuns de mare incat nu va mai putea fi recuperata in 3 etape de cei din portul Pireu.

PAOK a invins-o cu 1-0 si 3-1 pe Olympiakos in meciurile directe din acest sezon.

Echipele probabile

PAOK: Paschalakis - Leo Matos, Crespo, Varela, Vieirinha - Sahov, Sergio Oliveira - Leo Jaba, Pelkas, El Kaddouri - Akpom

Lamia: Saranov - Skondras, Karipidis, Adejo, Wanderson - Blazic, Dimoutsos - Karamanos, Bertoglio, Epstein - Barrales



Clasamentul din Grecia