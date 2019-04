Asa ceva nu-i spui nici celui mai mare dusman! Diego Costa, cuvinte oribile si revoltatoare la adresa arbitrului de la meciul cu Barca! A vazut imediat rosu

Diego Costa risca o suspendare drastica dupa ce a fost eliminat in Barcelona 2-0 Atletico Madrid.

Diego Costa merita si ar trebui sa primeasca o suspendare drastica pentru eliminarea din meciul cu Barcelona. Atacantul lui Atletico a vazut cartonasul rosu din partea arbitrului Jesus Gil Manzano in minutul 28 al partidei. Eliminarea a venit ca urmare a unor cuvinte oribile si revoltatoare adresate de atacant centralului, scrie presa din Spania.

Publicatiile spaniole noteaza ca Diego Costa, international spaniol, i-a adresat o tirada de injuraturi dezgustatoare lui Gil Manzano.



"Sa ma c*c pe tar*a de maica-ta", i-a strigat Costa centralului, potrivit Radio Catalunya.

Diego Simeone a declarat la finalul partidei ca "rosul incasat de Diego Costa a fost pe deplin meritat daca a spus intr-adevar asta".

Barca bate si e 99% campioana



Barcelona a invins in cele din urma cu 2-0, cu doua goluri marcate in minutele 85 si 86. Luis Suarez si Leo Messi au punctat, iar Barcelona are 11 puncte peste Atletico si 13 peste Real Madrid.