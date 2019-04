Unde va juca FCSB in cupele europene in sezonul viitor! Ros-albastrii nu vor putea evolua pe National Arena si au primit REJECT dintr-un alt oras

Daca vor obtine calificarea intr-o cupa europeana in acest sezon, FCSB-istii vor fi nevoiti sa joace intr-un alt oras meciurile din tururile preliminare.

FCSB nu va putea evolua pe National Arena in tururile preliminare ale cupelor europene daca va reusi sa obtina calificarea la finalul sezonului. Motivul: pe cel mai mare stadion al tarii vor avea loc mai multe concerte in vara, iar terenul de joc va fi acoperit cu instalatii speciale si cu o scena.

In acest context, FCSB, singura echipa din Bucuresti care se poate gandi la cupele europene in sezonul viitor, se vede nevoita sa-si caute o noua "casa".

Refuzati de ploiesteni

FCSB a incercat varianta Ploiesti si a trimis o solicitare catre CSM Ploiesti, administratorul arenei Ilie Oana.

La scurt timp dupa aparitia informatiei, fanii Petrolului au protestat vehement si au anuntat ca nu vor permite ca FCSB sa joace la Ploiesti.

Potrivit Realitatea, administratorul arenei s-a conformat dorintei ultrasilor si a transmis FCSB ca nu va putea sa evolueze pe Ilie Oana!

"Buna seara, vreau sa fac urmatoarea precizare: pe adresa clubului CSM Ploiesti s-a primit un mail din partea FCSB solicitand inchirierea arenei Ilie Oana. Urmarind ceea ce se intampla in media on-line in ultimele doua zile, tin sa precizez ca nu exista niciun contract incheiat cu FCSB, iar in cursul zilei de ieri l-am anuntat pe presedintele Argaseala sa caute o alta varianta pentru echipa sa", a spus Lucian Radulescu, directorul adjunct al CSM Ploiesti.



Pleaca la Giurgiu

A doua varianta pentru FCSB este Giurgiu. Oficialii echipei ros-albastre vor incerca sa ajunga la o intelegere cu Astra pentru a putea evolua pe stadionul Marin Anastasovici, singura alternativa apropiata de Bucuresti care sa poata gazdui meciuri din tururile preliminare.

In cazul in care vor fi refuzati si de Astra, ros-albastrii vor fi nevoiti sa se indeparteze multe sute de kilometri de Bucuresti si sa incerce varianta Cluj!