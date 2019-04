Suspendare uriasa pentru Diego Costa dupa cuvintele oribile adresate lui Gil Manzano! Atacantul l-a injurat in cel mai josnic mod de mama pe arbitru

Diego Costa i-a adresat arbitrului Gil Manzano cuvinte pe care nu ar trebui sa i le spui nici celui mai mare dusman. El a fost eliminat in Barcelona 2-0 Atletico.

Diego Costa risca o suspendare drastica dupa ce a fost eliminat in Barcelona 2-0 Atletico Madrid.

Diego Costa merita si ar trebui sa primeasca o suspendare drastica pentru eliminarea din meciul cu Barcelona. Atacantul lui Atletico a vazut cartonasul rosu din partea arbitrului Jesus Gil Manzano in minutul 28 al partidei. Eliminarea a venit ca urmare a unor cuvinte oribile si revoltatoare adresate de atacant centralului, scrie presa din Spania.

Publicatiile spaniole noteaza ca Diego Costa, international spaniol, i-a adresat o tirada de injuraturi dezgustatoare lui Gil Manzano.



"Sa ma c*c pe tar*a de maica-ta", i-a strigat Costa centralului, potrivit Radio Catalunya.

Diego Simeone a declarat la finalul partidei ca "rosul incasat de Diego Costa a fost pe deplin meritat daca a spus intr-adevar asta".

CADENA COPE: COSTA, SUSPENDAT PANA LA FINALUL SEZONULUI

Publicatia spaniola Cope anunta ca Diego Costa are toate sansele sa nu mai joace in acest sezon, din care au mai ramas 7 etape. Ba chiar mai mult, el ar putea rata si primul meci al sezonului viitor din La Liga pentru gestul sau de pe Camp Nou.

Diego Costa nu este la primul incident de acest fel, nici la prima suspendare drastica din cariera.

Barca bate si e 99% campioana



Barcelona a invins in cele din urma cu 2-0, cu doua goluri marcate in minutele 85 si 86. Luis Suarez si Leo Messi au punctat, iar Barcelona are 11 puncte peste Atletico si 13 peste Real Madrid.