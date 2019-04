FCSB - SEPSI OSK | "Vor mai juca Stoian si Matei la FCSB?" Ce spune Teja despre cei doi jucatori adusi in iarna pentru a decide titlul si trecuti pe lista neagra dupa cateva meciuri

FCSB - Sepsi OSK se joaca luni seara, de la 21:00, si va fi LIVE pe www.sport.ro. Programul complet si rezultatele etapei din Liga I.

FCSB da din nou piept cu Sepsi OSK, formatie care a invins-o in iarna, la Sfantu Gheorghe, cu 4-2. Echipa lui Mihai Teja e obligata sa invinga daca vrea sa mai pastreze sanse la titlu. Ros-albastrii spun ca isi pun sperantele si in Craiova, care va intalni CFR Cluj.

Mihai Teja a vorbit in aceasta dimineata in cadrul unei conferinte de presa.

"Vor mai juca Stoian si Matei la FCSB?" Ce spune Teja

Mihai Teja a fost intrebat daca va mai miza pe Adrian Stoian si Florentin Matei, fotbalisti adusi in iarna pentru a decide titlul, dar trecuti pe linie moarta dupa doar cateva meciuri jucate.

Antrenorul FCSB a evitat raspunsul si a spus ca "vom vedea". Surse din anturajul echipei spun ca cei doi au sanse mici sa mai joace si ca la vara vor pleca cu siguranta.

"Nu stiu daca Matei si Stoian vor fi in lot. Sa vedem! Deocamdata nu am facut lotul! O sa vedeti maine", a spus Mihai Teja.

Teja, despre FCSB - Sepsi

"Stim bine cu totii ca toate meciurile din Play Off sunt foarte importante si foarte grele. Avem adversari care au ajuns aici prin valoare si au demonstrat in sezonul regulat de ce sunt in stare.

Intalnim o echipa foarte buna, omogena, cu un antrenor foarte bun, care a demonstrat multe si anul trecut, cand a salvat echipa de la retrogradare.



E un meci important pentru noi, avem numai finale de disputat. Imi doresc foarte mult sa ne concentram si sa castigam.

Sepsi nu e cea mai slaba din Play Off. In Play Off toate echipele sunt bune! Am vazut ca au facut un meci foarte bun si impotriva Craiovei. Fiecare jucator vrea sa demonstreze in aceste meciuri.

Va trebui sa transpiram mult, sa dam mai mult pentru a castiga acest meci.

Acea infrangere de la Sfantu Gheorghe nu e un etalon, a fost jucat in alte conditii. Noi trebuie sa castigam acum, sa dam mult mai mult, sa ne luam o revansa pentru acea infrangere.



La FCSB nu e timp, asta e problema. Trebuie sa joci fiecare meci pe viata si pe moarte! Dar cu trecerea etapelor se va vedea mai mult ca vom arata si mai bine", a spus Mihai Teja.

Teja: "Nu ma tem de demitere! Nu am venit pentru bani si nu tin de scaun"



"Eu nu citesc presa de o luna, nici nu ma uit la stiri. Tocmai din acest motiv, ca nu ma intereseaza ca "voi fi demis". Nu imi e teama de demitere! Eu am venit aici pentru a demonstra ca putem sa jucam un fotbal bun, pentru a-mi impune filosofia. Eu imi doresc ca FCSB sa castige si sa faca performanta. Ca o va face cu mine sau cu alt antrenor...eu imi doresc sa faca performanta.

Nu am venit pentru bani, nu tin de scaun. Incerc sa dau 200% in tot ceea ce fac. Daca iese cu mine, bine; daca nu, merg mai departe.

Eu nu vorbesc cu patronul lucruri de genul asta. Dansul decide cand lucrurile merg bine sau nu merg bine.



Am o relatie normala cu patronul.

Nu e o chestiune de viata si de moarte daca eu sunt sau nu la FCSB. Este o etapa din viata mea! Presiunea nu exista din acest punct de vedere", a completat antrenorul FCSB-ului.