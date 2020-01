Putea fi Stanciu! Se face transferul de 20 de milioane la Slavia Praga. Anunt de ultima ora in Premier League: unde ajunge mijlocasul

Colegul lui Nicolae Stanciu de la Slavia Praga e la un pas sa ajunga in Premier League pentru o suma record.

Tomas Soucek, fotbalistul de 24 de ani de la Slavia Praga, este dorit de West Ham United. David Moyes a cerut intariri, iar colegul lui Stanciu este una dintre tintele englezilor.

Conducerea Slaviei Praga si-a dat acceptul pentru plecarea fotbalistului in schimbul a 20 de milioane de euro, dupa ce a refuzat oferta initiala de 15 milioane a celor de la West Ham. Soucek ar fi a doua achizitie facuta de clubul englez in aceasta luna, dupa venirea portarului Darren Randolph de la Middlesbrough.

Jaroslav Tvrdik, a anuntat pe Twitter ca Soucek urmeaza sa faca vizita medicala si sa isi negocieze contractul. Plecarea lui Soucek pe 20 de milioane de euro reprezinta un transfer record pentru campionatu Cehiei.



Klub uvolnil Tomase Soucka na testy, zdravotni prohlidku a jednani o smlouve do West Ham United FC. V pripade dokonceni dohody a naplneni cele smluvni spoluprace by se jednalo o rekordni transfer v ceske lize. A Tomas by si to zaslouzil! — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) January 27, 2020



In acest sezon, Tomas Soucek a marcat de 10 ori, in toate competitiile. Alaturi de Slavia Praga, el a jucat in grupele Ligii Campionilor, marcand 2 goluri si ajutandu-si echipa sa obtina un rezultat de egalitate cu Barcelona. Mijlocasul a fost numit fotbalistul anului 2019 in Cehia.