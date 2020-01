BREAKING NEWS: Printul sterge SANGELE cu 400 de milioane de euro! Cumpara un nume URIAS din Premier League si vrea s-o transforme intr-o forta MONDIALA!

Printul Mohamed Bin Salman, mostenitorul coroanei saudite, e hotarat sa investeasca in fotbalul european.

Mike Ashley a scos-o la vanzare pe Newcastle de ani buni. Pare sa fi gasit, in sfarsit, un cumparator care nu se uita la bani! Wall Street Journal anunta ca printul Bin Salman vrea sa cumpere clubul pentru 400 de milioane de euro.

Proiectul face parte din planul familiei regale de la Riad privind reforma societatii si economia. Conform sursei citate, printul Salman doreste preluarea lui Newcastle prin Public Investment Fund, 'vehiculul' de miliarde al familiei regale saudite.

Fanii lui Newcastle nu sunt optimisti, dupa ce mai multe tentative de preluare a clubului au esuat in ultimii ani. Salman e insa cat se poate de serios in tentativa lui de a deveni patron in Premier League!

Eventuala investitie a arabilor pe St. James nu e vazuta cu ochi buni de vest-europeni. Sauditii vor sa-si 'spele' imaginea dupa scandalul monstruos declansat de asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Riadului din Istanbul anul trecut.