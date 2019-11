SPANIA - ROMANIA 5-0 | "Daca nu ne sacrificam nu vom avea nicio sansa!" Nicolae Stanciu apasa butonul de panica! Ce spune mijlocasul nationalei dupa ce tricolorii au fost zdrobiti de Spania

Romania a pierdut, scor 5-0, ultimul meci din preliminariile pentru EURO 2020 si a terminat grupa pe locul 4. Tricolorii mai au o sansa de calificare prin intermediul barajului din Nations League. La finalul meciului Nicolae Stanciu a vorbit despre partida si trage un semnal de alarma.

"E foarte dificil, nu imi gasesc cuvintele pentru ca indiferent ca jucam cu Spania sau oricare alt adversar de calibru, 5-0 e un scor foarte mare. Ceea ce am zis ieri la conferinta, am vazut ca toata lumea a ras, ca e o gluma. Nu mia vreau sa fac comparatii cu ce se intampla la echipa mea de club. Ce am zis eu ca nu mai avem un Hagi, un Mutu, asa este. Pentru a avea rezultate si a reusi sa ne calificam la un turneu final, trebuie sa muncim.



"Daca nu alergam 90 de minute si nu ne batem pentru fiecare minge ne va fi greu sa ne calificam. Nu e vorba de alergat, am vorbit si am discutii intre noi. Cand vii la echipa nationala, nu trebuie sa faci totul de unul singur, nu conteaza cine marcheaza, cine da pase de gol. De acum incolo va fi greu sa batem orice nationala daca nu facem astfel de lucruri. In fotbal daca nu esti dispus sa te sacrifici nu faci nimic. Asta e realitatea, cum a zis si Tatarusanu, am fost in urna a 4-a, am plecat cu sansa a 4-a la calificare. A fost meritul nostru ca mai avem o sansa sa ajungem la EURO prin intermediul Nations League si nu trebuie sa ii dam cu piciorul, daca nu vom reusi sa ne calificam de acolo, nu avem nicio scuza", a declarat Nicolae Stanciu la PRO TV.

Nicolae Stanciu: "Cosmin Contra a muncit foarte mult pentru nationala!"



Nicolae Stanciu a vorbit si despre selectionerul Cosmin Contra si despre munca pe care a depus-o in acest mandat.

"Au fost niste zile foarte tensionate dupa meciul din Suedia, nici noi nu stiam ce sa credem. Ne-a anuntat ce decizie a luat, daca el nu a facut-o public, il voi lasa pe dansul sa o faca. Nu avem ce sa facem, ii multimim pentru ceea ce a facut pentru noi si incercam in martie sa ajungem la EURO si pentru dansul. A muncit foarte mult in acesti doi ani, am pierdut cred in mandatul lui 3 meciuri, asta e viata oricarui antrenor, el sufera pentru rezultatele echipei", a mai spus Stanciu.