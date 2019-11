Nicolae Stanciu, ATAC la adresa jucatorilor de la tineret: "Unii nu au pic de respect pentru jucatorii cu experienta"

Nicolae Stanciu a vorbit despre lotul echipei nationale si prezenta tinerilor la echipa mare.

Nicusor Stanciu (26 ani) a oferit un interviu pentru Pro Sport in care a vorbit despre primii lui ani la nationala Romaniei, dar si despre atitudinea jucatorilor de la tineret care au fost convocati la echipa mare.

"Eu sunt un tip foarte prietenos si vorbesc cu toata lumea care vine la nationala. Cand vine cineva nou, cand ne salutam ii zic mereu: "Bine ai venit! Sa te integrezi, sper sa iti placa". Dar discutii nu prea avem. Cel mai mult am vorbit, atunci cand a venit, cu Razvan Marin, cu care vorbesc si acum.

Cu Dragus si Cicaldau, la fel, am vorbit cand au venit la nationala. Vorbim chestii legate de fotbal, dar nu a fost niciunul care sa vina sa ne intrebe ceva sau sa ceara sfaturi. S-au schimbat vremurile, nu mai sunt ca inainte. Cand am debtat, aveam 23 de ani si veneam de la Steaua, dar cand am ajuns la nationala, imi era rusine. Erau Rat, Sapunaru, imi era rusine de ei.

Nu vreau sa zic nimic rau, pentru ca sunt unii tineri care sunt painea lui Dumnezeu, dar sunt altii care nu au pic de respect. Si nu de mine, dar mai e un Tatarusanu, un Chiriches, care au peste 50 de meciuri la echipa nationala", a declarat Nicolae Stanciu la Pro Sport.