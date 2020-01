Surpriza totala! Arsenal si Everton vor sa aduca un super fotbalist de la Real Madrid! Cine e fotbalistul aproape de o mutare in Premier League

Un star al "galacticilor" e aproape de plecarea de pe Bernabeu.

Arsenal si Everton incearca sa il transfere pe James Rodriguez. In acest sezon, fotbalistul a fost titular in doar patru partide din campionat, iar cu Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro si Federico Valverde intr-o froma foare buna, mijlocasul columbian pare tot mai aproape de plecare.

Dupa ce l-a imprumutat pe Dani Ceballos de la madrileni vara trecuta, Arsenal vrea sa il aduca si pe James Rodriguez. Mesut Ozil este printre putinii "playmakeri" ai "tunarilor".

Conform El Desmarque, Everton are prima sansa in cursa pentru James, fotbalistul avand o relatie foarte buna cu Ancelotti. Cei doi au lucrat impreuna la Real Madrid, in sezonul 2014-2015. Mijlocasul a avut un sezon foarte bun atunci, marcand 13 goluri in campionat si 13 pase de gol. Ancelotti a incercat sa il mai aduca pe acesta si in perioada in care o antrena pe Napoli.

Conducerea clublui spaniol l-a cotat pe James Rodriguez la 50 de milioane de euro, suma pe care cei de la Napoli sunt dispusi sa o ofere.