Nicolae Stanciu i-a cucerit pe cehi: "Putea avea 20 de assisturi." Ce sfaturi are antrenorul pentru mijlocas inaintea duelului cu Dortmund

Slavia Praga o va intalni pe Borussia Dortmund in ultima partida din grupele Ligii Campionilor.

Antrenorul cehilor a vorbit inaintea partidei de Liga Campionilor despre jucatorul roman. Slavia Praga nu mai are nicio sansa nici macar la locul trei, loc care duce in Europa League.

"Daca echipa ar fructifica cel putin 30 la suta dintre pasele lui decisive, putea avea 20 de assisturi. Din nefericire, asta inseamna puncte in minus", a spus Jindrich Trpisovsky.

Antrenorul are un sfat pentru mijlocasul roman

"El nu mai sta bine la suturile de la distanta. A marcat de doua ori si trebuie sa traga mai des si mai precis. A venit insa doar de patru luni si eu am incredere ca va fi mai bun in primavara", a mai spus antrenorul.

Slavia Praga are 2 puncte in grupa F, dupa ce a reusit sa scoata doua egaluri mari in deplasare la Barcelona si la Inter.

"E o vacanta uriasa, dar sper sa nu ne bucuram doar de excursia la Dortmund, ci sa etalam fotbalul nostru. Toata echipa abia asteapta sa intre pe acest stadion minunat, e unul din cele trei pe care am visat sa ajung vreodata. Nici nu stiu dac-o sa pot dormi noaptea de dinainte, pentru mine experientele din aceasta grupa reprezinta o realizare deosebita", a incheiat antrenorul