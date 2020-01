E sub contract in Premier League, dar vine la o echipa din Liga a 2-a din Romania! Anunt de ULTIMA ORA

Un fotbalist de la Wolverhampton e gata sa semneze cu un club din Liga a 2-a.

FC Arges e aproape de a realiza un transfer spectaculos, dupa ce autoritatile locale din Pitesti au anuntat ca vor dubla bugetul echipei, in speranta unei promovari in prima liga. Sylvain Boris Nabil Deslandes este fotbalistul dorit de pitesteni. Acesta a ajuns deja in Romania si s-a alaturat lotului condus de Ionut Badea.

Sylvain Boris Nabil Deslandes este un fundas de 22 de ani si a mai jucat la echipe precum Caen II, Bury si Portsmouth. Pentru Wolverhampton are doar 4 meciuri disputate, in perioada in care echipa era in Championship. Deslandes e inca sub contract cu Wolves, de care mai e legat pana in vara! Fotbalistul a jucat si pentru nationalele U16, U17, U18, U19 si U20 ale Frantei.

FC Arges se afla pe locul 4, cu 33 de puncte, la 4 in spatele celor de la CS Mioveni, ocupanta locului 2, primul care asigura promovarea. Echipa lui Ionut Badea va disputa doua amicale cu Unirea Bascov si U Craiova II, urmand apoi sa plece in cantonamentul din Antalya.