Pustiul-minune al lui Celtic l-a lasat pe Guardiola pentru Neil Lennon 

Jeremie Frimpong joaca pe postul de fundas dreapta si a debutat la 18 ani cu un assist.

Frimpong are 18 ani, s-a nascut la Amsterdam si a ajuns la academia lui Manchester City la varsta de 9 ani, trecand apoi pe la toate grupele de varsta pana la echipele participante in Premier League 2 si UEFA Youth League. Pe 2 septembrie 2019, in ultima zi a perioadei de transferuri, el a semnat un contract pe 4 sezoane cu Celtic Glasgow, iar pe 19 octombrie a debutat in campionat, intr-o victorie cu 6-0 contra lui Ross County, in care a oferit si o pasa de gol. Pe 19 septembrie, el jucase pentru prima data in echipa de seniori, intr-un meci din Cupa Ligii castigat de Celtic cu 5-0 contra lui Partick Thistle, in care a evoluat 80 de minute.

Pustiul are selectii pentru nationala U19 a Olandei, iar antrenorul Neil Lennon, cu care jucatorul spune ca lucreaza suplimentar dupa fiecare antrenament pentru a-si perfectiona centrarile si pozitionarea in teren, il caracterizeaza ca fiind “o explozie de energie, are o personalitate puternica si are spiritul de luptator tipic celor de la Celtic”. Pe postul de fundas stanga, Frimpong se lupta cu Moritz Bauer (27 ani) si Hatem Elhamed (28 ani), fostul jucator al lui Dinamo. Pentru Celtic mai evolueaza un alt tanar talentat, Karamoko Dembele (16 ani), care este mijlocas ofensiv si a debutat la echipa de seniori pe 19 mai 2019, in victoria cu 2-1 contra lui Hearts.

Celtic face parte din Grupa E a Europa League, alaturi de Lazio, Rennes si CFR Cluj. Scotienii vor juca in aceasta seara contra lui Lazio, iar pe 12 decembrie vor juca meciul retur cu echipa lui Dan Petrescu, in tur fiind 2-0 pentru campioana Scotiei.