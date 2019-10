Urmarim si comentam impreuna CELTIC - CFR CLUJ pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Celtic - CFR Cluj, ora 22:00, este al doilea meci al grupei pentru campioana Romaniei. CFR a castigat prima partida a grupei cu Lazio, scor 2-1.

Scotienii vor sa-si ia revansa dupa eliminarea din preliminariile UEFA Champions League. Celtic si CFR s-au intalnit in acest sezon si in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, iar clujenii s-au calificat dupa 101 in tur si 4-3 in Scotia.

Dan Petrescu a lipsit de la conferinta de presa dinaintea meciului pentru ca a acuzat probleme de sanatate. Antrenorul CFR-ului a suferit o toxiinfectie alimentara si nu a putut veni la conferinta. Petrescu si-a revenit si va sta pe banca la partida din aceasta seara.

Cum ar putea arata CFR: Arlauskis - Susic, Cestor, A. Burca, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio - C. Deac, Rondon, Omrani