Scotienii, in al noualea cer dupa ce au aflat ca sunt in grupa cu CFR Cluj: "E extraordinar!" Antrenorul lui Celtic vrea revansa in fata echipei lui Dan Petrescu

CFR Cluj e in grupele Europa League.

CFR Cluj a ratat sansa de a juca in grupele UEFA Champions League dupa ce a fost invinsa cu 0-2 la general de Slavia Praga.

Astfel, clujenii au ajuns in grupele UEFA Europa League, acolo unde au prins o grupa grea.

CFR Cluj va juca in Grupa E cu Lazio, Rennes si Celtic.

Cei de la Celtic au fost eliminati de CFR Cluj din preliminariile UEFA Champions League, iar antrenorul scotienilor asteapta revansa in duelurile din grupele UEL.

Daca Dan Petrescu a spus ca grupa este cea mai grea posibila pentru CFR si ca nu mai spera la primavara europeana, antrenorul lui Celtic este optimist si bucuros cu adversarii pe care ii va evea echipa sa.

"Este o tragere la sorti extraordinara. Sunt cateva meciuri tari si avem sansa sa ne luam revansa cu cei de la Cluj. Suntem incantati ca am ajuns acolo si suntem incantati de grupa", a declarat Neil Lennon.

Dan Petrescu: "Nu cred ca puteam sa picam mai prost"

Antrenorul clujenilor nu mai are nicio asteptare in ceea ce priveste primavara europeana dupa ce a aflat in ce grupa va juca.

"Cred ca e cea mai grea tragere la sorti posibila. Am vazut componenta celorlaltor grupe si nu cred ca puteam sa picam mai prost. Aveam asteptari, dar inainte de tragerea la sorti. Acum, sperantele sunt mult mai mici. Incerc sa fiu realist", a spus Dan Petrescu pentru Goal.com.