CELTIC - CFR | Prima reactie a clujenilor dupa esecul cu CFR: "Ne doream sa evitam Celtic in grupe! Antrenorul nu a trebuit sa-i motiveze pentru meciul asta!"

Celtic si-a luat revansa si a castigat cu 2-0. CFR a picat pe locul secund in grupa.

Bogdan Mara recunoaste ca CFR-ul nu a facut cel mai bun meci posibil, insa este fericit ca totusi echipa a reusit sa ajunga in grupe. Dubla din preliminariile UEFA Champions League, atunci cand CFR i-a eliminat pe scotieni, a fost mai importanta decat partida din aceasta seara.

"Nu a fost un joc bun. Ne doream sa evitam Celtic la tragerea la sorti pentru ca eram convinsi ca vor sa se revanseze. Antrenorul lor nu cred ca fost nevoit sa le zica nimic. Poate nici motivatia nu a fost aceeasi pentru noi. A fost un meci abordat total diferit in preliminarii. Daca e sa comparam, suntem bucurosi ca am castigat dubla din preliminarii. Pentru ei a fost o pierdere uriasa din punct de vedere financiar atunci. Era clar ca plecam cu ultima sansa cand am vazut tragerea la sorti", a declarat Bogdan Mara la DigiSport.