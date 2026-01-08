După Malcom Edjouma, și Adrian Șut a plecat de la campioana României. Mijlocașul a părăsit cantonamentul roș-albaștrilor și este așteptat în Dubai, unde va efectua vizita medicală și va semna contractul cu Al-Ain, formație din Emiratele Arabe Unite. În schimbul său, FCSB va încasa 1,5 milioane de euro.



Acum, Becali așteaptă să vadă ce se va întâmpla cu Octavian Popescu (23 de ani), dorit și el în zona Golfului, dar în Arabia Saudită, la Al-Okhdood, formația preluată recent de Marius Șumudică.



Gigi Becali anunță că Tavi Popescu poate pleca



Finanțatorul FCSB-ului și-a dat deja ”OK-ul” pentru împrumutul acestuia până la finalul acestui sezon, astfel că așteaptă ca arabii să se înțeleagă acum cu jucătorul. Așa cum Sport.ro a anunțat, lui Popescu îi surâde ideea de o nouă experiență, mai ales că în ultima perioadă a fost aspru criticat pentru evoluțiile sale tot mai modeste.



”Tavi e posibil să plece. Dacă Șumudică vrea să-l ia, să-l ia. Eu mi-am dat OK-ul”, a spus Becali, la Digi Sport.



În acest sezon, Octavian Popescu nu a reușit să marcheze pentru FCSB în 22 de partide. A bifat, în schimb, doar două assist-uri în toate competițiile.



După primele 12 etape, Al-Okhdood este într-o situație delicată. Are doar cinci puncte și este penultima în Arabia Saudită, chiar dacă primul lor care asigură salvarea este la doar trei puncte distanță.

