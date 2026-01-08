Plecarea lui Adrian Șut în zona arabă ar putea fi urmată de plecarea lui Ștefan Târnovanu! Portarul campioanei FCSB este urmărit și el de anumiți scouteri, după cum a transmis pentru Sport.ro un impresar contactat frecvent de persoane din zona respectivă când vine vorba de jucători din Superliga României!

Echipe din zona arabă, interesate de Ștefan Târnovanu

Ar putea fi o nouă lovitură financiară pentru FCSB, dacă în această iarnă va pleca un alt punct important din echipa campioanei României, după Adrian Șut. Însă, în același timp, ar fi cu adevărat o pierdere importantă, care su siguranță ar slăbi echipa din perspectiva calificării în play-off-ul Superligii, dar și din eventuala perspectivă din lupta pentru titlu.

FCSB nu pare să aibă un portar la nivelul lui Târnovanu, Zima neavând evoluții care să se ridice la nivelul titularului de drept, chiar dacă, e adevărat, a evoluat vizibil mai puțin.

Însă, din informațiile Sport.ro, au continuat întrebările în privința lui Ștefan Târnovanu, despre care s-au cerut informații și date concrete, despre statisticile din poarta FCSB, dar și despre viața extrasportivă a acestuia!

Scouterii din zona arabă s-au interesat și de viața extrasportivă a lui Ștefan Târnovanu

Inclusiv despre comportamentul din afara terenului au fost întrebările care l-au vizat pe titularul FCSB, semn că interesul este unul real și ridicat. Recent, chiar și Târnovanu a recunoscut că așteaptă să facă pasul la o altă echipă, din afara României, să meargă la o formație la care să simtă că a mers înainte în carieră, mai ales că a ajuns la 25 de ani și a căpătat multă experiență în Superliga României și, mai ales, în urma meciurilor din cupele europene.

Însă, raportat la banii care au fost plătiți din zona arabă pentru Adrian Șut, care ar fi o sumă de aproximativ două milioane de euro, considerată de mulți poate destul de mică, situația poate sta diferit în cazul lui Târnovanu.

Pe ce sumă l-ar vinde FCSB pe Ștefan Târnovanu?

E greu de crezut că FCSB va renunța la portarul titular pentru o sumă egală sau puțin mai mare decât cea venită pe numele mijlocașului central, mai ales că Gigi Becali a acceptat, se pare, prima sumă înaintată de arabi pentru Șut și nu a dus negocieri dure, așa cum îi stă în fire.

În trecut, în urmă cu câteva luni, a apărut informația conform căreia FCSB a refuzat o ofertă și de 4 milioane de euro pentru transferul portarului Ștefan Târnovanu, Gigi Becali solicitând, se pare, 5 milioane în schimbul său.

Cotat la 4,5 milioane de euro, transferat de FCSB în ianuarie 2020, de la Poli Iași, pentru 350.000 de euro, Ștefan Târnovanu a adunat 197 de meciuri în tricoul FCSB, a încasat 212 goluri și a închis definitiv poarta în 71 de întâlniri.

