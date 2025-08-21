Lovitură pentru Liverpool: starul abia transferat s-a accidentat și ratează meciuri de foc

Jeremie Frimpong (24 de ani), fundașul lateral cumpărat în această vară de Liverpool, s-a accidentat la coapsă în runda inaugurală, 4-2 contra lui Bournemouth. Olandezul va rata cel puțin următoarele două jocuri, cu Newcastle (deplasare) și Arsenal (acasă).

Jeremie Frimpong s-a accidentat în prima etapă din Premier League



Anunțul a fost făcut de Arne Slot, la conferința de presă de joi. Managerul lui Liverpool spune că acesta a fost motivul pentru care l-a înlocuit pe Frimpong în minutul 60 al meciului cu Bournemouth.



"Staff-ul medical a avut dreptate în privința lui Jeremie. La meciul cu Bournemouth mi-au transmis că trebuie înlocuit și că va lipsi până după pauza pentru meciurile naționalelor din septembrie.



Am fost puțin criticat pentru că l-a scos de pe teren, dar staff-ul medical și-a dat seama că are o problemă la coapsă. E bine că l-am înlocuit pentru că riscam să-l pierdem pentru o perioadă și mai îndelungată. Ne așteptăm să revină alături de noi după pauza pentru meciurile echipelor naționale", a spus Arne Slot.

Frimpong ar putea reveni pe teren la duelul cu Burnley, programat pe 14 septembrie, în runda a patra din Premier League.

40 de milioane de euro a plătit Liverpool pentru a-l cumpăra pe Frimpong de la Bayer Leverkusen, în această vară. Olandezul a cucerit titlul de campion în Bundesliga, o Cupă și o Supercupă a Germaniei.

Jeremie Frimpong și-a făcut debutul la Liverpool în meciul din Supercupa Angliei împotriva lui Crystal Palace, în care a și marcat. "Cormoranii" au pierdut la loviturile de departajare, după 2-2 în timpul regulamentar.

La partida cu Newcastle, de luni, Liverpool l-ar putea folosi pe postul de fundaș dreapta fie pe Conor Bradley (revenit acum la antrenamente după o accidentare), fie pe Joe Gomez, la bază fundaș central.

VIDEO Rezumat Liverpool - Bournemouth 4-2 (VOYO)

