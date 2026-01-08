NEWS ALERT Denis Ciobotariu în cărți pentru plecarea de la Rapid! Unde este dorit fundașul

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid ar putea să piardă unul dintre cei mai importanți jucători din apărare.

Rapid Superliga Polonia denis ciobotariu
Giuleștenii s-au întărit în această iarnă prin aducerea lui Daniel Paraschiv de la Real Oviedo, sub formă de împrumut. 

Costel Gâlcă și-ar dori să păstreze acest lot sau chiar să îl aibă îmbunătățit la momentul primului meci din Superliga al anului 2026.

Denis Ciobotariu ar putea pleca de la Rapid! Campionatul în care ar putea juca

Fundașul central adus de la Sepsi în luna ianuarie a anului trecut în schimbul a 50.000 de euro ar putea să o părăsească pe Rapid în următoarele zile.

Ciobotariu este în vizorul formației poloneze GKS Katowice, conform Goal Polonia. Aceștia vor să își întărească defensiva, iar românul este o variantă pe care o iau serios în calcul.

„GKS Katowice are nevoie de întăriri, una dintre pozițiile pe care încearcă să transfere fiind cea de fundaș central. Cel care le-a atras atenția este fundașul român Denis Ciobotariu”, a scris sursa citată mai sus.

GKS Katowice se află pe locul 16 din 18 în prima ligă din Polonia și își dorește să se salveze de la retrogradare.

Denis Ciobotariu a adunat 35 de meciuri pentru Rapid într-un an, reușind să marcheze patru goluri și să ofere o pasă decisivă.

1,3 milioane de euro este cota fundașului de 27 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

