Giuleștenii s-au întărit în această iarnă prin aducerea lui Daniel Paraschiv de la Real Oviedo, sub formă de împrumut.

Costel Gâlcă și-ar dori să păstreze acest lot sau chiar să îl aibă îmbunătățit la momentul primului meci din Superliga al anului 2026.



Denis Ciobotariu ar putea pleca de la Rapid! Campionatul în care ar putea juca



Fundașul central adus de la Sepsi în luna ianuarie a anului trecut în schimbul a 50.000 de euro ar putea să o părăsească pe Rapid în următoarele zile.

Ciobotariu este în vizorul formației poloneze GKS Katowice, conform Goal Polonia. Aceștia vor să își întărească defensiva, iar românul este o variantă pe care o iau serios în calcul.

„GKS Katowice are nevoie de întăriri, una dintre pozițiile pe care încearcă să transfere fiind cea de fundaș central. Cel care le-a atras atenția este fundașul român Denis Ciobotariu”, a scris sursa citată mai sus.

