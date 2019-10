CELTIC - CFR | Dan Petrescu nu e ingrijorat de infrangere: "Celtic si Lazio sunt favoritele grupei! In mod normal, ar trebui sa se califice ambele!"

CFR nu a mai reusit sa produca un meci mare in Scotia. Celtic a castigat cu 2-0, iar ardelenii au cazut pe locul 2 in grupa.

Scotienii si-au luat revansa dupa eliminarea din preliminariile UEFA Champions League. Dan Petrescu nu este ingrijorat de esec: Celtic pleca oricum cu prima sansa in acest meci.

"Sunt multumit de echipa mea, a dat totul. Celtic are jucatori mai buni, nu o poti invinge de doua ori. Pentru mine, Celtic si Lazio sunt marile favorite ale grupei. In mod normal, ar trebuie sa se califice ambele, dar in fotbal se pot produce surprize", a declarat Dan Petrecu, conform DailyMail.