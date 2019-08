Il mai vand pe Omrani la Celtic?! CFR da IAR peste SUPER CAMPIOANA din Scotia, dupa ce a scos-o din Champions League

CFR si Celtic au negociat in ultimele zile transferul lui Bilel Omrani.

Campioana din Scotia e gata sa ofere 3,3 milioane de euro pentru a-l aduce pe francez. Totul trebuia sa devina oficial la sfarsitul acestei saptamani.

Acum, Dan Petrescu mai asteapta cu decizia. :) Tocmai a aflat ca va juca din nou contra lui Celtic, de aceasta data in grupele Europa League. Campioana Romaniei a eliminat-o pe Celtic in turul 3 preliminar din Champions League.



Celtic isi propune in mod clar calificarea in primavara europeana. Doar asa ar putea sa-si salveze sezonul dupa dezamagirea ratarii din Liga.

Dupa 1-1 la Cluj, CFR s-a impus dupa o partida incredibila in returul de pe Celtic Park, 4-3. A ajuns in play-off-ul Champions League, de unde a fost eliminata de Slavia dupa o dubla infrangere cu 1-0.

Celtic e campioana in Scotia in ultimii 8 ani. In total, are 50 de titluri castigate, precum si 59 de cupe si 18 de Cupe ale Ligii Scotiei. Celtic e castigatoare a Cupei Campionilor in 67, finalista in 70 si finalista a Cupei UEFA in 2003.

"Stadionul lui Celtic e cel mai frumos din lume. Va zic, am jucat pe mari stadioane, am fost la Mondiale, cu 100 000 de suporteri in tribune, dar ce-am vazut la Celtic, nu am vazut nicaieri", a spus Petrescu la finalul meciului de calificare de la Glasgow, acum doua saptamani.