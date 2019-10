CFR Cluj pusa la ZID! Ardelenii, criticati pentru tactica din meciul cu Celtic: "Am fost penibili la acea faza"

Meciul dintre Celtic si CFR Cluj s-a incheiat cu scorul de 2-0 si Dan Petrescu a suferit prima infrangere in Europa League.

Gabi Balint este de parere ca CFR Cluj a abordat o tactica gresita si de aici a venit infrangerea. Fostul mare fotbalist condamna jocul prudent al Clujenilor in contrast cu dubla din play-off-ul Ligii Campionilor.

"Dan n-a mai riscat, asa cum a facut-o la meciul din Champions League, pentru ca nu era un meci care sa decida calificarea si din cauza asta meciul a fost abordat altfel. Au fost mult mai prudenti, n-au mai riscat in atac, n-au mai urcat cu fundasii.

Ce nu mi-a placut a fost faptul ca au avut un procent foarte slab de pase complete, n-au fost in stare sa tina de minge, au avut probleme la tranzitie. Plus ca Omrani si Rondon au fost inexistenti, Deac, slab. Nici defensiv nu s-au ridicat la nivel mare, au fost lejer depasiti la nivel unu contra unu", a spus Balint pentru Digi.

Gabi Balint: "Am fost penibili cu Rondon la acea faza"

"Sunt superiori, au avut parte de un teren alunecos, astfel ca mingea a avut o viteza in plus si asta i-a avantajat. Plus ca au fost creativi, ne-au presat, astea au fost calitatile lor. Atacantii au pierdut duelurile aeriene, n-au reusit sa tina de minge si asta s-a vazut

Am vazut o echipa care n-a venit sa atace, ci doar sa se apere! Plus ca am fost penibili cu Rondon la acea faza in care a cerut penalty, desi se vedea de la o posta ca nu l-a atins nimeni. Si la pauza, el avea ceva de impartit cu arbitrul. Mie mi-a placut insa arbitrajul", a mai spus Balint

