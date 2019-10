CELTIC - CFR | Antrenorul lui Celtic are un singur regret: "Singura mea dezamagire e ca nu am castigat la o diferenta mai mare!"

Celtic si-a luat revansa dupa eliminarea din preliminariile UEFA Champions League. Scotienii au castigat meciul din grupele Europa League, scor 2-0.

Neil Lennon este nemultumit doar de faptul ca echipa sa nu a castigat la o diferenta mai mare. Antrenorul lui Celtic si-a felicitat jucatorii pentru un meci perfect reusit in fata CFR-ului.

"A fost un meci frumos, o evolutie foarte buna. Nu am nimic de reprosat. Singura mea dezamagire este ca nu am castigat la o diferenta mai mare. Ca manager nu am cum sa nu fiu multumit. Echipa a jucat perfect. Cred ca jucatorii nu puteau evolua mai bine. Sezonul e in plina desfasurare, mai sunt lucruri de reglat, dar astazi nu s-a vazut asta. Totul este bine in acest moment. Fanii sunt multumiti, tot staff-ul e incantat. Este o provocare pentru noi sa luptam pe toate fronturile, in campionat si in Europa", a declarat Neil Lennon.