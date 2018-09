"Nu sunt pensionar!" Wenger si-a anuntat revenirea in fotbal si ar putea prelua un gigant al Europei

Arsene Wenger, in varsta de 68 de ani, spune ca va reveni in fotbal cat de curand. "Nu sunt pensionar", spune francezul.

Wenger s-a despartit de Arsenal dupa mai bine de doua decenii petrecute pe banca formatiei londoneze, timp in care a cucerit trei titluri. Acum, antrenorul francez nu are echipa. Totusi, el spune ca se va intoarce cat de curand.

Wenger a vorbit pentru L'Est Republicain, spunand: "Nu sunt pensionar! Daca as fi fost, as fi fost de mult timp! Voi face 69 de ani in octombrie".

In ultimele zile au aparut numeroase zvonuri potrivit carora Arsene Wenger ar putea ajunge la AC Milan, club la care a plecat si Ivan Gazidis, fostul sau sef de la Arsenal.

Milanul nu merge deloc bine in Serie A, iar Gattuso ar putea fi demis.

Ivan Gazidis incearca sa-l convinga pe Wenger sa mearga pe San Siro si sa demareze un proiect de reconstructie al echipei milaneze.