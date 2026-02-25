Jurnalistul Enzo Bucchioni a vorbit la postul TMW Radio despre evoluția echipei pregătite de tehnicianul român în fața nordicilor de la Bodo/Glimt. Ziaristul a pus prestația slabă și rezultatul general exclusiv pe seama deciziilor luate de antrenor pe banca tehnică în dubla manșă.

Lipsa de experiență europeană a lui Chivu, aspru criticată

Analistul italian a explicat detaliat unde consideră că a greșit antrenorul formației milaneze, Cristi Chivu, subliniind că deciziile tactice din prima manșă au compromis șansele echipei.

„Îl aduc în discuție pe Chivu. Face lucruri excelente în Italia, munca sa este evidentă, dar nu are experiență în Europa. Nu are un bagaj ca tehnician în Europa. A pregătit prost meciul tur, a făcut schimbări masive într-o astfel de partidă, introducând 6 jucători noi.

A studiat-o pe Bodo? Nu este o echipă extraordinară prin individualități, ci prin organizare. Este o echipă care trebuia studiată și înfruntată cu cea mai bună formație. Apoi, returul este consecința a ceea ce s-a văzut în tur. Nu s-a văzut nicio idee. Echipa a devenit prea previzibilă pentru toți. Bați echipele mici pentru că ești superior, dar în Europa nu ești competitiv, inclusiv din cauza ideii de fotbal pe care o propune echipa. Nu există agresivitate, nu există idei.

﻿Chivu trebuia să gândească ambele partide. Trebuia să obții rezultatul în tur sau măcar o înfrângere la limită. Aseară era frustrare, pentru că au înțeles imediat că împotriva acelui zid nu erau prea multe de făcut. Din păcate, Chivu plătește pentru lipsa de experiența în Europa”, a transmis Enzo Bucchioni.