UEFA a anunțat decizia în cazul lui Gianluca Prestianni cu 5 ore înainte de Real Madrid - Benfica!

UEFA a respins apelul. Gianluca Prestianni rămâne suspendat pentru Real Madrid - Benfica
După manșa tur cu Real Madrid de pe Da Luz, Gianluca Prestianni a fost suspendat de UEFA provizoriu, un meci, după acuzațiile de rasism la adresa lui Vinicius Junior.
Benfica a făcut imediat apel și a decis să îl includă în lot pe Prestianni pentru returul cu Real Madrid. Argentinianul s-a antrenat pe "Bernabeu" alături de colegi, însă nu va avea drept de joc diseară.
Miercuri, cu aproximativ 5 ore înaintea fluierului de start al returului Real Madrid - Benfica, Comisia de Apel din cadrul UEFA a anunțat că a respins solicitarea clubului portughez.
Returul dintre Real Madrid și Benfica, din play-off-ul pentru optimile Champions League, începe la 22:00. În tur, formația spaniolă s-a impus cu 1-0 după un gol marcat de Vinicius în minutul 50.
Vinicius a susținut că Prestianni l-ar fi numit "maimuță". Argentinianul neagă
Imaginile au făcut înconjurul Europei: Prestianni discutând cu Vinicius după celebrarea singurului gol al Madridului în meciul tur.Jucătorul Realului a alertat imediat arbitrul, afirmând că a fost numit „mono”, ceea ce înseamnă „maimuţă”. Coechipierul său, Kylian Mbappé, a susţinut versiunea brazilianului, declarând că a auzit insulta rasistă de mai multe ori. Meciul a fost întrerupt timp de zece minute după semnalarea presupuselor remarci.
La rândul său, argentinianul ar recunoaşte că a rostit „maricon”, o insultă homofobă, negând însă termenul „mono”. Linia sa de apărare s-ar baza pe o reacţie la provocările legate de înălţimea sa. Însă, potrivit unor surse interne, acest argument nu va fi în niciun caz considerat o scuză valabilă pentru utilizarea unui limbaj rasist inacceptabil sau a insultelor discriminatorii.
Deşi batjocurile referitoare la caracteristicile fizice – înălţimea, forma urechilor, chelia – nu sunt prevăzute în regulamentul disciplinar, abuzurile rasiale, precum limbajul homofob, constituie o încălcare clară a articolului 14 din regulamentul UEFA.