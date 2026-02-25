UEFA a anunțat decizia în cazul lui Gianluca Prestianni cu 5 ore înainte de Real Madrid - Benfica!

UEFA a respins apelul. Gianluca Prestianni rămâne suspendat pentru Real Madrid - Benfica

După manșa tur cu Real Madrid de pe Da Luz, Gianluca Prestianni a fost suspendat de UEFA provizoriu, un meci, după acuzațiile de rasism la adresa lui Vinicius Junior.

Benfica a făcut imediat apel și a decis să îl includă în lot pe Prestianni pentru returul cu Real Madrid. Argentinianul s-a antrenat pe "Bernabeu" alături de colegi, însă nu va avea drept de joc diseară.

Miercuri, cu aproximativ 5 ore înaintea fluierului de start al returului Real Madrid - Benfica, Comisia de Apel din cadrul UEFA a anunțat că a respins solicitarea clubului portughez.

Returul dintre Real Madrid și Benfica, din play-off-ul pentru optimile Champions League, începe la 22:00. În tur, formația spaniolă s-a impus cu 1-0 după un gol marcat de Vinicius în minutul 50.