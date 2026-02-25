UEFA a anunțat decizia în cazul lui Gianluca Prestianni cu 5 ore înainte de Real Madrid - Benfica!

UEFA a anunțat decizia în cazul lui Gianluca Prestianni cu 5 ore înainte de Real Madrid - Benfica! Liga Campionilor
Gianluca Prestianni (20 de ani), extrema celor de la Benfica, a primit verdictul de la UEFA cu doar câteva ore înaintea returului cu Real Madrid din Champions League.

UEFA a respins apelul. Gianluca Prestianni rămâne suspendat pentru Real Madrid - Benfica

După manșa tur cu Real Madrid de pe Da Luz, Gianluca Prestianni a fost suspendat de UEFA provizoriu, un meci, după acuzațiile de rasism la adresa lui Vinicius Junior.

Benfica a făcut imediat apel și a decis să îl includă în lot pe Prestianni pentru returul cu Real Madrid. Argentinianul s-a antrenat pe "Bernabeu" alături de colegi, însă nu va avea drept de joc diseară.

Miercuri, cu aproximativ 5 ore înaintea fluierului de start al returului Real Madrid - Benfica, Comisia de Apel din cadrul UEFA a anunțat că a respins solicitarea clubului portughez.

Returul dintre Real Madrid și Benfica, din play-off-ul pentru optimile Champions League, începe la 22:00. În tur, formația spaniolă s-a impus cu 1-0 după un gol marcat de Vinicius în minutul 50.

Vinicius a susținut că Prestianni l-ar fi numit "maimuță". Argentinianul neagă

Imaginile au făcut înconjurul Europei: Prestianni discutând cu Vinicius după celebrarea singurului gol al Madridului în meciul tur.Jucătorul Realului a alertat imediat arbitrul, afirmând că a fost numit „mono”, ceea ce înseamnă „maimuţă”. Coechipierul său, Kylian Mbappé, a susţinut versiunea brazilianului, declarând că a auzit insulta rasistă de mai multe ori. Meciul a fost întrerupt timp de zece minute după semnalarea presupuselor remarci.

La rândul său, argentinianul ar recunoaşte că a rostit „maricon”, o insultă homofobă, negând însă termenul „mono”. Linia sa de apărare s-ar baza pe o reacţie la provocările legate de înălţimea sa. Însă, potrivit unor surse interne, acest argument nu va fi în niciun caz considerat o scuză valabilă pentru utilizarea unui limbaj rasist inacceptabil sau a insultelor discriminatorii.

Deşi batjocurile referitoare la caracteristicile fizice – înălţimea, forma urechilor, chelia – nu sunt prevăzute în regulamentul disciplinar, abuzurile rasiale, precum limbajul homofob, constituie o încălcare clară a articolului 14 din regulamentul UEFA.

