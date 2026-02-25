FOTO Prima imagine cu George Pușcaș la antrenamentele lui Dinamo! Cum a fost surprins atacantul

Prima imagine cu George Pușcaș la antrenamentele lui Dinamo! Cum a fost surprins atacantul Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

George Pușcaș a fost prezentat oficial la Dinamo în cursul zilei de marți. 

TAGS:
DinamoGeorge PuscasZeljko Kopicantrenament
Din articol

Liber de contract după despărțirea de FK Bodrum, George Pușcaș nu a mai jucat într-un meci oficial de la finalul sezonului trecut.

Prima imagine cu George Pușcaș de la antrenamentele lui Dinamo

În vară, Pușcaș nu a reușit să își găsească o nouă echipă, motiv pentru care a decis să își încerce norocul în Superliga României, sperând să își recâștige locul la echipa națională.

Atacantul a semnat un contract valabil până în vara anului 2027 cu Dinamo și a ajuns deja sub comanda lui Zeljko Kopic. Într-o postare pe rețelele sociale, Dinamo a publicat prima imagine cu Pușcaș de la antrenamentele ”Câinilor Roșii”.

George Pușcaș, mesaj pentru fanii lui Dinamo: ”N-o să fie niciun dubiu! Sunt un câine adevărat”

George Pușcaș le-a transmis un mesaj fanilor lui Dinamo după oficializarea transferului. Este gata să dea tot ce are mai bun pentru ca echipa sa să-și îndeplinească obiectivele.

”Chiar le mulțumesc pentru prezența și pentru mesajele de susținere pe care le primesc din partea lor, mi-am dat seama că este o familie foarte mare, imensă, am simțit înainte să semnez. 

Aș dori doar să le spun că atunci când o să fiu pregătit și o să încep să joc, 'no doubt', n-o să fie niciun dubiu că n-o să dau tot ce am mai bun. Acum sunt un câine adevărat, sunt la Dinamo București și sunt pregătit să mă sacrific”, a spus George Pușcaș, la 48TV.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Metodă ingenioasă găsită de o femeie din Marea Britanie pentru a evita taxa de bagaj la avion
Metodă ingenioasă găsită de o femeie din Marea Britanie pentru a evita taxa de bagaj la avion
ULTIMELE STIRI
Daniel Pancu a dezvăluit ce îl îngrijorează cel mai tare la CFR Cluj: „Cel mai puternic adversar”
Daniel Pancu a dezvăluit ce îl îngrijorează cel mai tare la CFR Cluj: „Cel mai puternic adversar”
Lovitură încasată de FC Argeș chiar înaintea meciurilor care o pot duce în play-off!
Lovitură încasată de FC Argeș chiar înaintea meciurilor care o pot duce în play-off!
„E adevărat că Hagi va fi antrenorul naționalei României?” Gică Popescu a dat răspunsul imediat: „Foarte, foarte încrezător”
„E adevărat că Hagi va fi antrenorul naționalei României?” Gică Popescu a dat răspunsul imediat: „Foarte, foarte încrezător”
Starul lui Real Madrid, desființat, după ce i-a luat apărarea lui Vinicius: ”Este lamentabil, i-a furat iubita unui coleg!”
Starul lui Real Madrid, desființat, după ce i-a luat apărarea lui Vinicius: ”Este lamentabil, i-a furat iubita unui coleg!”
Încă un român în LaLiga, din vară! Anunțul făcut de Diario As
Încă un român în LaLiga, din vară! Anunțul făcut de Diario As
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Tragicomic: unde a ajuns atacantul pe care Gigi Becali îl prezenta drept „Lewandowski de România“

Tragicomic: unde a ajuns atacantul pe care Gigi Becali îl prezenta drept „Lewandowski de România“

"Prea târziu!" Capello spune unde a greșit Chivu și de ce Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt

"Prea târziu!" Capello spune unde a greșit Chivu și de ce Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt

Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”

Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”



Recomandarile redactiei
Lovitură încasată de FC Argeș chiar înaintea meciurilor care o pot duce în play-off!
Lovitură încasată de FC Argeș chiar înaintea meciurilor care o pot duce în play-off!
„E adevărat că Hagi va fi antrenorul naționalei României?” Gică Popescu a dat răspunsul imediat: „Foarte, foarte încrezător”
„E adevărat că Hagi va fi antrenorul naționalei României?” Gică Popescu a dat răspunsul imediat: „Foarte, foarte încrezător”
Starul lui Real Madrid, desființat, după ce i-a luat apărarea lui Vinicius: ”Este lamentabil, i-a furat iubita unui coleg!”
Starul lui Real Madrid, desființat, după ce i-a luat apărarea lui Vinicius: ”Este lamentabil, i-a furat iubita unui coleg!”
Încă un român în LaLiga, din vară! Anunțul făcut de Diario As
Încă un român în LaLiga, din vară! Anunțul făcut de Diario As
Gică Popescu, tranșant după ce Gino Iorgulescu a anunțat dezastrul dacă FCSB nu ajunge în play-off
Gică Popescu, tranșant după ce Gino Iorgulescu a anunțat dezastrul dacă FCSB nu ajunge în play-off
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Turcii anunță transferul lui George Pușcaș: ”Acord total!”
Turcii anunță transferul lui George Pușcaș: ”Acord total!”
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
CITESTE SI
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

stirileprotv Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

stirileprotv Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

stirileprotv Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

stirileprotv România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!