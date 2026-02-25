Liber de contract după despărțirea de FK Bodrum, George Pușcaș nu a mai jucat într-un meci oficial de la finalul sezonului trecut.
Prima imagine cu George Pușcaș de la antrenamentele lui Dinamo
În vară, Pușcaș nu a reușit să își găsească o nouă echipă, motiv pentru care a decis să își încerce norocul în Superliga României, sperând să își recâștige locul la echipa națională.
Atacantul a semnat un contract valabil până în vara anului 2027 cu Dinamo și a ajuns deja sub comanda lui Zeljko Kopic. Într-o postare pe rețelele sociale, Dinamo a publicat prima imagine cu Pușcaș de la antrenamentele ”Câinilor Roșii”.
George Pușcaș, mesaj pentru fanii lui Dinamo: ”N-o să fie niciun dubiu! Sunt un câine adevărat”
George Pușcaș le-a transmis un mesaj fanilor lui Dinamo după oficializarea transferului. Este gata să dea tot ce are mai bun pentru ca echipa sa să-și îndeplinească obiectivele.
”Chiar le mulțumesc pentru prezența și pentru mesajele de susținere pe care le primesc din partea lor, mi-am dat seama că este o familie foarte mare, imensă, am simțit înainte să semnez.
Aș dori doar să le spun că atunci când o să fiu pregătit și o să încep să joc, 'no doubt', n-o să fie niciun dubiu că n-o să dau tot ce am mai bun. Acum sunt un câine adevărat, sunt la Dinamo București și sunt pregătit să mă sacrific”, a spus George Pușcaș, la 48TV.