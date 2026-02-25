Liber de contract după despărțirea de FK Bodrum, George Pușcaș nu a mai jucat într-un meci oficial de la finalul sezonului trecut.

Prima imagine cu George Pușcaș de la antrenamentele lui Dinamo

În vară, Pușcaș nu a reușit să își găsească o nouă echipă, motiv pentru care a decis să își încerce norocul în Superliga României, sperând să își recâștige locul la echipa națională.

Atacantul a semnat un contract valabil până în vara anului 2027 cu Dinamo și a ajuns deja sub comanda lui Zeljko Kopic. Într-o postare pe rețelele sociale, Dinamo a publicat prima imagine cu Pușcaș de la antrenamentele ”Câinilor Roșii”.