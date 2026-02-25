Thierry Henry a fost unul dintre cei care au criticat-o pe Inter și, în principal, pe Cristi Chivu.

Cristi Chivu, criticat dur de Thierry Henry

Legendarul atacant francez susține că eliminarea nerazzurrilor nu a fost surprinzătoare având în vedere cum s-au desfășurat ostilitățile.

Henry nu este impresionat cum se prezintă Inter sub comanda lui Chivu și spune că nerazzurrii arătau mai bine cu Simone Inzaghi la cârmă. Chiar dacă Inter este lider în Serie A, la zece puncte avans față de AC Milan, Henry susține că acest lucru se datorează calității lotului, nu neapărat unei tactici foarte bine pusă la punct.

De fapt, Thierry Henry consideră că, în momentul de față, echipa cu cel mai bun fotbal din Serie A este Como, echipa pregătită de Cesc Fabregas.

”Contează foarte mult eliminarea din Champions League. Am spus-o de multe ori, Inter este prima în Italia aproape din oficiu. Vorbim despre asta de ceva timp. Echipa care joacă cel mai bun fotbal în Italia în acest moment este Como. Se poate discuta despre buget și despre calitatea lotului, dar realitatea este clară.

Privind un meci Bodo/Glimt–Inter, cineva ar putea spune: ‘Ce surpriză!’, dar urmărind atent partida, de fapt nu a fost nicio surpriză. O echipă a jucat unită, cu atitudinea potrivită și cu tot ce era necesar pentru a fi competitivă. Cealaltă a părut lentă, lipsită de intensitate și incapabilă să reacționeze împotriva oricărui adversar, chiar și împotriva lui Bodo/Glimt.

Bodo/Glimt este o echipă bună, fără îndoială. Dar Inter și-a pierdut antrenorul și nu este ușor să o iei de la capăt cu un antrenor nou. Nu este un atac la adresa lui Chivu: întrebarea era dacă va fi criticat. Da, în Liga Campionilor. Mai puțin în campionat, pentru că avansul este considerabil.

Ar trebui să-l judecăm pe Chivu doar pentru că nu a ajuns departe în Champions League? Poate că nu, dar contează în fața cui pierzi și, mai ales, cum pierzi”, a spus Thierry Henry la CBS Sports.