Un patron din Premier League cumpara stadionul Wembley cu 600 de milioane de lire! Cine pune mana pe una dintre cele mai faimoase arene din lume

Federatia engleza de fotbal a ajuns la un acord pentru vanzarea stadionului Wembley contra sumei de 600+ milioane lire sterline!

Federatia engleza de fotbal este in discutii avansate pentru vanzarea stadionului Wembley cu o suma de peste 600 milioane lire sterline catre magnatul Shahid Khan, patronul lui Fulham si al formatiei de fotbal american Jacksonville Jaguars.

Shahid Khan, afacerist cu origini pakistaneze, care are si cetatenie americana, in varsta de 68 de ani, are o avere estimata la peste 7.5 miliarde dolari, fiind in top 250 cei mai bogati oameni ai planetei.

Sky Sports scrie ca Federatia engleza de fotbal va putea rascumpara stadionul Wembley daca ii va plati lui Shahid Khan cu 100 de milioane de lire mai mult decat suma platita de acesta pentru a cumpara arena.

Potrivit intelegerii, nationala Angliei si meciurile din FA Cup si play off-urile de promovare din ligile inferioare se vor juca in continuare pe Wembley.