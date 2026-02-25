Liderul din Serie A, Inter Milano, formaţie pregătită de Cristian Chivu, a fost eliminat din play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor marţi, după ce a pierdut acasă cu scorul de 2-1 în faţa lui Bodo/Glimt. ”Nerazzurri” pierduseră deja cu 3-1 în Norvegia săptămâna trecută.

Explicația lui Fabio Capello pentru situația cluburilor din Serie A în UCL

Capello, fost antrenor al lui AC Milan, Juventus şi AS Roma şi câştigător al Ligii Campionilor în sezonul 1993-94 alături de ”rossoneri”, a examinat problemele cluburilor italiene în Europa, în cadrul unei emisiuni de pe Sky Sport Italia.

"Echipele italiene joacă într-un ritm lent. Când întâlnesc echipe care fac presing şi joacă rapid, nu au calitatea necesară, nu sunt obişnuite să joace într-un ritm ridicat şi fac greşeli", a spus Capello.

Capello: ”E greu să fii periculos”

"Aceasta este cheia. În acest moment, nu suntem obişnuiţi să fim agresivi. De îndată ce ei cresc ritmul în Serie A, se opresc pentru că o provocare este prea dificilă (...). Acestea sunt rezultatele. Din păcate, jucăm într-un ritm lent şi, când se întâmplă asta, e greu să fii periculos", a adăugat el.

Napoli nu a trecut de faza principală a Ligii Campionilor, iar Juventus şi Atalanta joacă miercuri în returul play-off-ului pentru optimile de finală, dar au o misiune grea după înfrângerile suferite în manşa întâi în deplasare, 2-5 cu Galatasaray, respectiv 0-2 cu Borussia Dortmund.

Bologna şi Roma sunt încă implicate în Europa League, în timp ce Fiorentina este reprezentanta Serie A în Conference League.

Agerpres