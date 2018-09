UNIREA ALBA IULIA - FCSB, CUPA ROMANIEI | Improvizatie 100%: Dica va juca fara fundas central de meserie cu Alba Iulia! Pe cine trimite in centrul defensivei

Dica a luat doi fundasi de la echipa de juniori in deplasarea de la Zlatna, acolo unde FCSB va juca in saisprezecimile Cupei Romaniei cu Unirea Alba iulia.

FCSB are probleme la nivelul fundasilor centrali. Balasa si Momcilovic sunt accidentati, iar Planic este incert. In aceste conditii, Nicolae Dica a luat trei juniori in lotul primei formatii: Stefan Cana, Marian Botezatu (fundasi) si Daniel Toma (mijlocas).

Mihai Stoica, directorul sportiv al formatiei ros-albastre, a spus, insa, la plecarea catre Zlatna, ca "FCSB trebuie sa scoata rezultate cu Morais si Filip".

Oficialul echipei ros-albastre a facut o comparatie cu Barcelona.

"Daca Barcelona s-a descurcat cu Mascherano si Abidal fundasi centrali, si FCSB trebuie sa faca rezultate cu Morais si Filip", a spus el.