NEBUNIE CURATA! Barcelona a facut o oferta COLOSALA: 120 de milioane de euro pentru un jucator URIAS

Barcelona si Manchester United se lupta pentru unul dintre cei mai buni fundasi din lume.

FC Barcelona a incercat sa bata un nou record - a oferit 120 de milioane de euro pentru Kalidou Koulibaly, scrie Express! Jucatorul celor de la Napoli ar fi devenit cel mai scump fundas din toate timpurile, insa echipa italiana a refuzat oferta catalanilor!

De acest lucru vrea sa profite Manchester United, cea care doreste sa aduca neaparat un fundas central - Solskjaer are in acest moment variantele Bailly, Smalling, Lindelof, Rojo si Phil Jones, insa niciunul nu a avut evolutiile asteptate, United avand una dintre cele mai slabe aparari din ultimii ani - a primit 32 de goluri in 21 de etape in acest sezon.

Cei de la United spera sa-l convinga pe Koulibaly in Dubai, acolo unde jucatorul se afla in vacanta si unde pleaca lotul lui United intr-un cantonament inainte de urmatoarea partida de campionat din weekendul viitor.