Cum arata studenta cu care Ter Stegen s-a insurat in SECRET! Portarul Barcei ar plonja si in CAP pentru ea. FOTO

Marc-Andre ter Stegen se iubeste cu o superba femeie din Olanda.



Ter Stegen a impresionat pe Camp Nou la Barcelona si a impresionat-o si pe frumoasa Dani.

Neamtul din poarta Barcei e insurat cu frumoasa Dani, cea care l-a insotit in Spania in 2014, dupa transferul de la Gladbach. La Barcelona, Dani studiaza arhitectura, dupa ce a fost impresionata de lucrarile lui Gaudi. TEr Stegen si Dani sunt impreuna din 2012, iar in 2017 au anuntat logodna intr-un video live pe Facebook, pentru ca apoi insa sa se insoare in secret, alaturi doar de familie si prieteni apropiati. In timp ce Ter Stegen e plecat sa duca batalii cu Barcelona in La Liga sau Champions League, Dani prefera sa calatoreasca in locuri exotice si sa posteze imagini pe Instagram.