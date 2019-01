Mutare BOMBA pe piata transferurilor! Cu cine semneaza Pepe: va fi coleg cu un fost rival de la Barca

Fundasul portughez s-a despartit de Besiktas la finalul lui 2018.

AS Monaco este aproape de a da 2 lovituri importante pe piata transferurilor - aflata intr-o situatie critica in campionat, pe locul 19 care duce in Ligue 2, echipa lui Thierry Henry vrea sa transfere jucatori cu experienta pentru a salva sezonul.

Cesc Fabregas este primul jucator aflat pe lista lui Henry - mijlocasul spaniol urmeaza sa-si anunte plecarea de la Chelsea dupa partida din Cupa Angliei contra celor de la Nottingham Forrest. Fabregas a jucat in aceeasi echipa cu Henry la Arsenal, preluand banderola de la acesta.

Cea de-a doua lovitura a lui AS Monaco este portughezul Pepe. Fundasul de 35 de ani parea aproape de revenirea la FC Porto, insa Monaco l-a convins sa refuze aceasta oferta, anunta Di Marzio.