ULTIMA ORA | Barcelona vinde un jucator in Premier League! Anunt neasteptat facut de Sky Sports

Barca renunta la un jucator.

Mijlocasul celor de la FC Barcelona, Denis Suarez, este aproape de transferul la Arsenal, anunta Sky Italia. Jucatorul spaniol a mai evoluat sub comanda lui Unai Emery la Sevilla si a ales varianta Arsenal in dauna ofertelor primite de la AC Milan si AS Roma.

Denis Suarez a mai fost in Premier League, la Manchester City, cea care l-a cumparat in 2011. Nu a reusit sa se impuna si a plecat la Barcelona in 2013. Imprumutat de Sevilla pe vremeae lui Emery, Suarez a ajuns apoi la Villarreal in august 2015. Barcelona l-a cumparat apoi cu 3.5 milioane de euro un an mai tarziu.

Insa jucatorul de 24 de ani nu a reusit sa devina un nume important la Barca - dupa 25 de partide in primul sezon, in stagiunea precedenta a jucat in 18 meciuri de La Liga, fiind titular in doar 4 partide, iar in actualul sezon a prins doar 17 minute in campionat.