CUTREMUR la Barca | Valverde, pe picior de plecare?! "Trebuie sa decidem!" Cand se stabileste viitorul antrenorului

Ernesto Valverde a vorbit despre viitorul sau la Barcelona inaintea meciului cu Getafe de duminica.

Antrenorul catalanilor a dezvaluit ca soarta sa pe banca Barcei va fi decisa la finalul sezonului.

Valverde a reusit dubla anul trecut, castigand La Liga si Copa del Rey, iar echipa sa este acum cu trei puncte avans in varful clasamentului dupa 16 meciuri si a ajuns in 16-imile UEFA Champions League, acolo unde vor juca cu Lyon.

Totusi, Valverde a dat nastere speculatiilor privind o posibila plecare a sa de la Barca, atunci cand a spus ca nu stie unde va fi sezonul urmator.

Antrenorul a simtit nevoia sa clarifice aceasta afirmatie la conferinta de presa dinaintea meciului cu Getafe.

"Am un contract pe doi ani cu clubul, plus posibilitate de prelungire, iar la finalul sezonului trebuie sa decidem daca mai continuu sau nu. Vom lasa aceasta decizie privind viitorul pentru finalul sezonului, in functie de cum evolueaza acesta", a spus Valverde.