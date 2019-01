Presedintele s-a inteles cu City, dar el nici n-a vrut sa auda! SOC pe piata transferurilor: va semna cu Barcelona

Guardiola primeste o lovitura chiar de la Barcelona in primele zile ale anului.

Jean Clair Todibo (19 ani) a fost la un pas de City! Toulouse se intelesese cu seicii pentru transferul pustiului considerat viitoarea senzatie din fotbalul francez, numai ca fundasul si-a facut alte planuri. Todibo a semnat cu Barcelona, unde va ajunge cel mai tarziu la vara, cand i se termina actualul contract la Toulouse! Constient ca va avea parte de o atmosfera toxica pana la finalul campionatului, Todibo ar vrea ca Barcelona sa rezolve inca de acum transferul sau.

Todibo are doar 10 meciuri jucate la nivel profesionist si e un mister total pentru fanii Barcelonei. Nacut in Guiana Franceza pe 30 decembrie 1999, Todibo are doua prezente in nationala U20 a Frantei.