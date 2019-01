Iulian Cristea a anuntat ce se intampla cu transferul sau la FCSB!

Iulian Cristea (24 de ani) spune ca vrea sa plece la FCSB inca din aceasta iarna!

"Iulian Cristea va avea o discutie cu Edi Iordanescu zilele acestea", spunea Ioan Marginean, presedintele Gazului, aseara. La nici 24 de ore distanta, fundasul anunta ca vrea sa plece la FCSB!

Iulian Cristea a vorbit pentru ProSport.

"Nu am semnat inca, am avut o discutie cu impresarul meu si mi-am dat acordul. Cu cei de la Medias nu am vorbit inca. Nu este vorba ca ma nelinisteste aceasta situatie, dar mi-as dori sa merg din aceasta iarna acolo (n.r la FCSB). Nu am discutat cu domnul presedinte. O sa discut la reunirea lotului si sper sa ma inteleaga. Dorinta mea este sa merg acolo, pentru ca e o sansa pentru mine", a spus Iulian Cristea.

Iulian Cristea spune ca este pregatit sa faca fata presiunii.

"Daca iti faci treaba pe teren, nu ai probleme", mai spune el.

"Am lucrat cu domnul Teja si ma poate ajuta mult. Am vazut ca se vorbeste mult edspre faptul ca nu pot juca mijlocas. Eu am jucat si fundas central, si mijlocas central inca de la juniori. Ambele posturi imi plac foarte mult. Daca nu mi-ar fi placut le ceream antrenorilor sa nu ma bage acolo", a mai spus el.

Cristea spune ca isi doreste sa prinda nationala.

"Ma asteptam sa fiu chemat la ultimele doua meciuri oficiale. Eu am fost in echipa turului si era criza de fundasi centrali la nationala. Probabil pentru ca eram de la Gaz Metan nu s-a apelat la mine. Daca eram la o echipa ca Steaua, probabil ca eram chemat", a mai spus el.