Informatii de ultima ora despre transferul pe care Becali il negociaza de o luna! Ce spune seful clubului

Luni ar putea fi ziua decisiva pentru rezolvarea celui de-al doilea transfer din 2019 la FCSB.

Dupa Florentin Matei, FCSB il poate aduce si pe Iulian Cristea. Presedintele lui Gaz Metan, Ioan Marginean, lasa de inteles ca fotbalistul poate fi lasat sa plece dupa o discutie programata cu Edi Iordanescu.

"Cazul Cristea e foarte simplu. El are contract cu noi inca 6 luni. N-a vrut sa prelungeasca. L-am ajutat si noi pe el, si el pe noi. Pentru mine e o mare onoare ca pot sa spun ca am insistat si la Teja, si la Pustai sa-l bage fundas central pentru ca are calitati fizice extraordinare. E un produs al clubului nostru, suntem mandri de el, sper ca si el de noi. A avut cifre extraordinare in acest campionat. Noi credeam ca putem continua impreuna. Dar oferta de la Steaua e mult mai mare. Nu te poti opune. El merge la mai bine. Daca joaca pana in vara, noi putem scoate bani mai multi din drepturile TV. Edi Iordanescu va avea o discutie cu el luni, apoi vom vedea in ce directie mergem", a spus Marginean pentru PRO TV.

Gigi Becali ofera 100 000 de euro pentru a-l aduce de acum pe Cristea echipa. Gaz Metan ar vrea cu cel putin 50 000 mai mult.