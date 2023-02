Joao Cancelo este legitimat la Manchester City din august 2019. Starul portughez a acumulat 154 de meciuri în picioare pentru trupa dirijată de Pep Guardiola și a ajuns la 70 milioane de euro cotă pe piață, conform Transfermarkt.

Fundașul dreapta a vorbit despre mutarea sa la FC Bayern Munchen și a evidențiat motivul pentru care a ales să o părăsească pe Manchester City, echipa din Premier League care a câștigat de patru ori titlul cu Pep Guardiola principal.

„Nu am mai fost de atât de multe ori introdus pe teren, fapt care mi-a influențat decizia. Pep nu are treabă! Chiar am vrut o nouă aventură, Bayern este echipa visurilor. Am luat oportunitatea când am venit. Știam acest mare club și am vrut să nu ratez oportunitatea”, a spus Joao Cancelo, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Joao Cancelo on why he left Man City: "I've not had much game time, which influenced my decision - it's not about Pep. I really wanted new adventure, Bayern is dream club" ???? #FCBayern

