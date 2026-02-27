Radu Miruță a preluat conducerea Ministerului Apărării și s-a interesat de problema care o ține pe Steaua în Liga 2.

Ministrul a transmis că sunt luate în calcul două variante: un parteneriat public-privat care să-i permită echipei din Ghencea promovarea sau modificarea cadrului legislativ.

Implicarea lui Miruță le dă speranțe fotbaliștilor de la Steaua, spune ”veteranul” Adi Popa (37 de ani), chiar dacă echipa va trece printr-o reconstrucție în vară, atunci când va pleca și antrenorul Daniel Oprița.

Adi Popa, după declarațiile lui Radu Miruță

„Oricum, mie îmi dau încredere declarațiile domnului ministru din ultima vreme și am văzut că, din ce s-a întâmplat în ultimii ani de când sunt eu aici, este cel mai preocupat de găsirea unei soluții, mă bucură lucrul ăsta și sper că acum, în al 12-lea ceas, să fie cum spune”, a spus Popa, la iamsport.ro.

Steaua luptă pentru un loc în play-off, chiar dacă nu va avea, nici în acest sezon, drept de promovare. Echipa este pe locul șapte, cu 33 de puncte, la egalitate cu Chindia și ASA Târgu Mureș, care au câte un meci în minus.

În ultimii ani, Steaua a ratat de două ori promovarea, chiar dacă a încheiat sezonul pe locul doi, care asigură ”urcarea” directă în Superligă. În plus, ”militarii” mai au și un sezon încheiat pe loc de baraj, tot fără drept de promovare.