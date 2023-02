Tottenham rămâne fără antrenor! Ce s-a întâmplat cu Antonio Conte

Tottenham Hotspur a înregistrat, în acest sens, 11 victorii, trei rezultate de egalitate și șapte înfrângeri, acumulând 36 de puncte după 21 de meciuri jucate.

Însă, asta nu e tot. Clubul a anunțat pe rețelele social media că antrenorul Antonio Conte s-a simțit extrem de rău în ultimul timp, acuzând dureri abdominale.

În urma investigațiilor, tehnicianul italian a fost diagnosticat cu ccolecistită și va fi operat în vederea extracției vezicii biliare, care, în cele din urmă, va necesita o perioadă de recuperare.

Antonio Conte recently became unwell with severe abdominal pain.

Following a diagnosis of cholecystitis, he will be undergoing surgery to remove his gallbladder today and will return following a period of recuperation.

