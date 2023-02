Agentul lui Erling Haaland: „Lui Laporta îi voi spune 'da'!” Cât valorează atacantul norvegian 

Mino Raiola a fost unul dintre cei mai importanți agenți din lume. Acesta a murit pe 30 aprilie 2022, la 54 de ani, după ce starea sa de sănătate s-a agravat. Având nume de calibru precum Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba sau Erling Haaland sub semnătură, imperiul construit de Raiola a fost preluat de avocata braziliană Rafaela Pimienta, care colabora cu el din 1998.

Ea a fost cea care a intermediat transferul lui Erling Haaland de la Borussia Dortmund la Manchester City în vara lui 2022. Rafaela a oferit un interviu pentru publicația AS în care a vorbit despre superstarul norvegian, dezvăluind și ce relație are cu Joan Laporta, președintele Barcelonei.

Rafaela Pimienta: „Valorează un miliard pentru mine!”

Rafaela Pimienta nu a ezitat să își arate aprecierea față de cel mai valoros fotbalist pe care îl are sub contract, spunând care este prețul la care îl evaluează. Totodată, întrebată despre relația pe care o are cu Joan Laporta, președintele Barcelonei, de care Mino Raiola era extrem de aprorpiat avocata a făcut o declarație neașteptată, lăsând de înțeles că ar putea realiza transferuri importante la gruparea blaugrana.

„Pentru mine, Haaland valorează un miliard de euro, poate că nimeni nu va plăti suma asta, însă acesta este potențialul pe care îl are când ajunge la un club.

Întotdeauna spun că Laporta nu îmi poate cere nimic legat de fotbal, nu e corect, pentru că știe că îi voi spune 'da'”, a declarat Rafaela conform sport.es.